Es war jedes Mal ein Highlight auf den Husumer Hafentagen: Das Riesenrad auf dem Marktplatz. Ob bei schönstem Sonnenschein, im Regen, bei Wind oder in der Abenddämmerung: Die Fahrt in den bunten Gondeln war immer etwas Besonderes. Man blieb oben für einige Minuten stehen und konnte sich an der Aussicht erfreuen.

Für manche war es auch eine kleine Mutprobe: Vor allen Dingen, wenn die Gondeln im Wind das Schaukeln kriegten, ein beleibter Mitpassagier für Schlagseite sorgte oder man den Abrieb im Gestänge rasseln hörte. Und immer die bange Frage: Was ist, wenn es jetzt stehenbleibt und man gerettet werden muss?

Die Husumer staunten diese Woche nicht schlecht: Das Riesenrad sieht ganz anders. Kein bunter Schriftzug, keine bunten Gondeln mehr, alles in Weiß. Und dann erst die Kabinen: Manche sagen, sie sehen aus, wie Vogelkäfige, andere wie Laternen oder Eis am Stiel. Vorbei die Zeit, in den offenen Gondel durch die Luft zu fahren, Husum, die Nordsee und Nordstrand open-air aus der Vogelperspektive zu betrachten. Bei heißem Wetter war die kühle Brise ganz oben ein besonderer Genuss.

Jetzt haben die Gondeln eine durchsichtige Hülle, die nicht ganz bis zum Dach reicht. Die Konstruktion sorgt so noch für etwas Kühlung. Aber sie ist eben nicht mehr offen. Schade. Und es gibt in der Mitte keine Stange mehr, um die Gondel mit einem kühnen Schwung in Drehung zu versetzen.

Für andere haben die neuen Gondeln wiederum ihr Gutes. Denn, und das muss man bei aller Hafentage-Nostalgie anerkennen, nun können auch Gehbehinderte leicht einsteigen, ebenso fühlt sich, wer nicht ganz schwindelfrei ist, hinter der Scheibe sicher, und bei Regenwetter sind alle geschützt.