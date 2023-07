In St. Peter-Ording kippten einige Strandkörbe um, auf dem Festland brachen Bäume – zu Schaden kam in Nordfriesland niemand während des Orkans „Poly“. Foto: Jens Mende up-down up-down Kolumne Küstenschnack Sturm „Poly“: Lieber einmal zu viel gewarnt Eine Kolumne von Frank Spyra | 08.07.2023, 09:40 Uhr

Mit großem Aufwand waren am Mittwoch die Feuerwehren alarmiert, um Orkan „Poly“ zu begegnen. In ganz Nordfriesland schrillten die Warnapps. Der Sturm verlief dann glimpflich in Nordfriesland. Unnötig die Pferde scheu gemacht? Nein, meint unser Autor.