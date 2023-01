Neben dem Parkhaus haben Georg Löchner (links) und Geschäftsführer Stephan Unger weitere Bauprojekte am Klinikum Nordfriesland auf dem Plan. Foto: Marc Nasner up-down up-down Bauvorhaben Klinikum Nordfriesland Z-Flügel, Bildungszentrum, Parkhaus: Das ist der Stand am Klinikum in Husum Von Marc Nasner | 08.01.2023, 12:11 Uhr

Verschiedene Bauprojekte stehen am Klinikum Nordfriesland auf der Agenda. Neben dem fast fertiggestellten Parkhaus nehmen auch das Bildungszentrum und der neue Z-Flügel Konturen an. So weit sind die Planungen.