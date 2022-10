Kurz nach dem BA.1-Booster wurde mit dem BA.4/5-Impfstoff schon ein neueres Präparat freigegeben. Foto: Sebastian Kaiser up-down up-down Corona in Nordfriesland Hausärzte in Husum und Umgebung: Kein großer Ansturm auf die neuen Omikron-Impfstoffe Von Stefan Petersen | 05.10.2022, 17:37 Uhr

Die an die Omikron-Varianten BA.1 und BA.4/5 adaptierten Corona-Impfstoffe werden seit kurzem auch in den Praxen der Allgemeinmediziner in der Region verimpft. Manche Patienten fragen gezielt nach bestimmten Präparaten.