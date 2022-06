Schaufeln gegen die Klimakrise: André Steinau, Melanie Koch, Peter Reinhold Petersen und Norbert Möllgaard (v.l.). FOTO: Birger Bahlo Grüner Wasserstoff aus Dörpum Elektrolyseure aus Nordfriesland gegen die Klimakrise: Wie der Ausbau vorangeht Von Birger Bahlo | 14.06.2022, 15:50 Uhr

Im Bordelumer Ortsteil Dörpum in Nordfriesland ist am Dienstag, 14. Juni, mit dem Bau eines Elektrolyseurs begonnen worden. Mit Strom aus Wind- und Sonnenkraft wird dort Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten.