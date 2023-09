Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 3:15 Uhr, als der junge Mann die Hauptstraße aus Richtung Albersdorf befuhr und aus noch ungeklärter Ursache nach rechts auf die Bankette geriet.

Anschließend geriet der Wagen nach links seitlich in den Gegenverkehr, wodurch der Audi durch den Zusammenstoß mit einem Renault in zwei Teile riss und von der Fahrbahn abkam. Für den 18-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

In dem entgegenkommenden Renault befanden sich zum Unfallzeitpunkt drei Männer, die mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Bei dem Fahrer des Renault handelt es sich um einen Feuerwehrkameraden aus Immenstedt, die Feuerwehr war selbst mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Albersdorf an der Unfallstelle. Ein Sachverständiger der Dekra wurde noch in der Nacht an den Unfallort gerufen, um die Spuren des Zusammenstoßes zu sichern.

Da sich in dem zertrümmerten Auto neben dem Handy des 18-Jährigen, auch das seiner Mutter befand, leitete die Feuerwehr mit Unterstützung der Drohnengruppe eine Suche ein. Aktuelle Erkenntnisse zu dem Verbleib der Frau gibt es nicht. Die Hauptstraße musste für die Bergungsmaßnahmen für mehrere Stunden voll gesperrt werden.