Gymnasium TSS in Husum Jüdische Gegenwartskunst an der Theodor-Storm-Schule Von Adrian Brandt | 22.09.2023, 18:12 Uhr Blickt zuversichtlich auf das besondere Kunstprojekt: Lehrerin Nele Schnepel-Djuric Foto: Adrian Brandt up-down up-down

Workshops mit 20 Schülern: Zwei jüdische Künstlerinnen des Bildungsangebots „Dagesh on Tour“ vermitteln am 27. und 28. September interaktiv Facetten jüdischen Zeitgeists in Husum.