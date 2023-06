Jasmin Tawil hat ihren Sohn wieder. Beide leben nun in der Storm-Stadt Husum. Foto: Andreas Constanzo / Bild up-down up-down Neustart in Nordfriesland Jasmin Tawil hat ihren Sohn wieder – und lebt jetzt in Husum Von Frank Spyra | 26.06.2023, 16:47 Uhr

Jasmin Tawil lebt jetzt in Husum. Es ist ein Neuanfang für die 40-Jährige Schauspielerin, die – nach einem zwischenzeitlichen Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung in Costa Rica – seit März von ihrem Sohn getrennt lebte.