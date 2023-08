Abschied nach 12 Jahren im Amt Bürgermeister Uwe Schmitz über Großprojekte, Krisen, Kritik und Glasfasertopp in Husum Von Jonna Marlin Lausen | 24.08.2023, 13:32 Uhr Uwe Schmitz war 12 Jahre Bürgermeister von Husum: Ende August übergibt er das Amt an Martin Kindl (CDU). Foto: Jonna Lausen up-down up-down

Noch-Bürgermeister Uwe Schmitz geht am 31. August offiziell in den Ruhestand und übergibt das Zepter an seinen Nachfolger Martin Kindl (CDU). Im Interview mit shz.de zieht er nach 40 Jahren Rathaus und 12 Jahren als Bürgermeister Bilanz.