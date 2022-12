Jörg Markussen aus Mildstedt. Foto: privat up-down up-down In Mildstedt geehrt Besondere Jugendarbeit: Jörg Markussen und seine Royal Rangers Von Susanne Böhm | 15.12.2022, 09:38 Uhr

Die Royal Rangers 234 Husum sind eine freikirchliche Jugendorganisation. Warum sie so beliebt ist und was ihn an der Arbeit mit den Kindern reizt, erklärt Hauptstammleiter Jörg Markussen.