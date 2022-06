Die Thingstätte im Garten von Dirk Krüger Petersen auf Nordstrand. FOTO: Hardenhof Tag des offenen Gartens 2022 In 14 nordfriesischen Gärten sind am 18. und 19. Juni die Besucher willkommen Von Silke Schlüter | 12.06.2022, 12:41 Uhr

Seit gut zwei Jahrzehnten öffnen im Juni Gartenbesitzer ein Wochenende lang ihre Pforten für interessierte Gäste. In Schleswig-Holstein sind es am 18. und 19. Juni 2022 mehr als 200 Gärten, 14 davon in Nordfriesland.