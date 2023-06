Foto: Silke Schlüter Tag des offenen Gartens 2023 In diesen Gärten sind am 17. und 18. Juni die Besucher willkommen Von Silke Schlüter | 12.06.2022, 12:41 Uhr | Update vor 2 Std.

Seit gut zwei Jahrzehnten öffnen im Juni Gartenbesitzer in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Dänemark ein Wochenende lang ihre Pforten für interessierte Gäste. In diesem Jahr findet die Aktion am 17. und 18. Juni statt. In Nordfriesland sind zahlreiche Gärten dabei.