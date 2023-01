Energieeffizienz als Klimaschutz: Louis Solms rät Köchen zu Induktionsherden (Vordergrund). Sie verhindern, dass sich Küchenräume etwa durch Gasflammen aufheizen und folglich Lüftungen anspringen müssen. Foto: Birger Bahlo up-down up-down Was ist Gemeinwohlökonomie? Husumer Firmen preschen vor: So funktioniert nachhaltiges und soziales Wirtschaften konkret Von Birger Bahlo | 16.01.2023, 16:48 Uhr

Das neue Denken in Gemeinwohlökonomie: Was Gemeinden und Husumer Horizonte bereits beherrschen, will die IHK nun in Nordfrieslands Firmen verankern.