In einer ersten Reaktion nach seiner Wahl sagt der Bassbariton, er wolle die Zusammenarbeit der Lübecker Hochschule mit Hochschulen in Dänemark und - auf den Spuren der Hanse – in Osteuropa verstärken.

Zudem möchte er genreübergreifenden Unterricht und den mit elektronischen Medien intensivieren. Bästlein wird sein Amt im März antreten. Noch unterrichtet er an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz (Österreich) Liedgesang. Der steht auch seit 21 Jahren im Mittelpunkt seiner Meisterkurse und des Festivals im Schloss vor Husum, für die Ministerpräsident Daniel Günther Bästlein im Jahr 2021 mit dem Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet hat. Zuvor hat er bereits den Hans-Momsen-Preis, den wichtigsten Preis des Kreises Nordfriesland, erhalten.

Rückkehr in die „Seelenheimat“

Für Bästlein, der immer seine friesische Herkunft betont, ist die Stelle in Lübeck auch nach einer 21 jährigen „Zwischenstation“ in Graz eine Rückkehr in seine „Seelenheimat“, wenn auch an die falschen Küste. Mit Lübeck verbindet den Sänger viel, er war drei Jahre Mitglied im Ensemble des Lübecker Theaters und von 1999 an sieben Jahre lang Titularprofessor an der Lübecker Musikhochschule, bevor an die Folkwangschule in Essen und nach Graz berufen wurde.

Ruf als Musikforscher und Publizist

Bästlein hat nicht nur ein breites sängerisches Repertoire, das er in Hunderten von Konzerten und auf etwa 30 CDs unter Beweis gestellt hat, sondern auch einen Ruf als Musikforscher und Publizist. Dass künstlerische Forschung und musikalische Praxis zusammengehören ist auch der Grundgedanke der „künstlerischen Doktoratschule“ die der promovierte Altphilologe und Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes 2009 in Graz gegründet hat und deren erster Leiter er war.

An der Musikhochschule Lübeck schätzt der neue Präsident die familiäre Atmosphäre und die ausgezeichnete Qualität im künstlerischen pädagogischen und wissenschaftlichen Bereich. „Mit großem Respekt“ trete er sein neues Amt „in schwierigen Zeiten“ an, sagte Bästlein, die einzige Musikhochschule Schleswig-Holsteins werde sich im öffentlichen Diskurs zu kulturpolitischen Fragen und darüber hinaus zu positionieren haben. Ausdrücklich betonte er, dass er auch Projekte mit schleswig-holsteinischem Bezug angehen und die Attraktivität der pädagogischen Studiengänge steigern wolle. Fortsetzen werde er die von seinem Vorgänger Rico Gubler eingeleitete Öffnung der Hochschule für neue Fächer und Technik.