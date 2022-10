Die Weihnachtspäckchen-Aktion wird jedes Jahr von den Husumer Service-Clubs durchgeführt. Foto: HN up-down up-down Round Table 121 & Ladies‘ Circle 83 Spenden erwünscht: Husumer Service-Clubs bereiten Weihnachtspäckchen-Konvoi nach Osteuropa vor Von Husumer Nachrichten | 06.10.2022, 19:13 Uhr

Auch dieses Jahr wollen die Mitglieder des Round Table 121 Husum und des Ladies‘ Circle 83 Husum wieder Kinderaugen in Osteuropa zum Leuchten bringen. Die Päckchen in Schuhkarton-Größe müssen am 18. November fertig sein.