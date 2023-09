Destinature Dorf Protest für Erhalt des Schobüller Freibades: Ordnungsamt muss illegale Plakate abnehmen Von Robert Meyer | 12.09.2023, 17:28 Uhr Hätte dort nicht hängen dürfen: Ein nicht genehmigtes Plakat am Husumer Binnenhafen. Foto: Robert Meyer up-down up-down

Das geplante Destinature Dorf in Schobüll erhitzt weiter die Gemüter, am Samstag ist in dem Husumer Ortsteil ein Protestfest geplant. Ärger gibt es mit einer Plakataktion.