Im Weltladen gibt es Live-Musik und Märchen aus Afrika zu hören. Foto: Weltladen Husum up-down up-down Veranstaltungen in Nordfriesland Das gibt es alles bei der Husumer Kulturnacht zu erleben Von Husumer Nachrichten | 30.06.2023, 12:00 Uhr

Die Husumer Kulturnacht gibt es seit mittlerweile 18 Jahren. Am 15. Juli ist es wieder soweit. Shz.de blickt darauf, was es an dem Tag alles zu erleben gibt.