Veranstalter und Akteure freuen sich schon auf die Kulturnacht 2022 in Husum. FOTO: Stefan Petersen Husumer Kulturnacht 2022 Musik und Malerei, Lesungen und Führungen – 21 Einrichtungen zeigen die volle kulturelle Bandbreite Von Stefan Petersen | 14.06.2022, 10:22 Uhr

Für jeden Geschmack etwas dabei: Bei der Husumer Kulturnacht 2022 am 2. Juli zeigt die Storm-Stadt, was sie in punkto Kultur alles zu bieten hat.