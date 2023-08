Größtes Volksfest an der Westküste Husumer Hafentage 2023 offiziell eröffnet Von Ilse Buchwald | 09.08.2023, 19:28 Uhr Bürgermeister Uwe Schmitz schlägt ein letztes Mal die Glocke Foto: Michael Staudt up-down up-down

Die 40. Husumer Hafentage wurden am Mittwochabend mit dem traditionellen Glockenschlag auf der Schiffbrücke eröffnet. Bis Sonntag herrscht wieder reger Trubel am Hafen und in der Innenstadt.