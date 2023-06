Dennis Müller soll seinen Vorgarten nach Aufforderung der Stadt bis Ende Oktober umgestalten. Foto: Robert Meyer up-down up-down Obere Neustadt Husum will Schottergärten abschaffen: So reagiert ein betroffener Besitzer Von Robert Meyer | 06.06.2023, 16:50 Uhr

Das Husumer Rathaus hat Schottergärten den Kampf angesagt und will diese nach und nach aus dem Stadtbild verdrängen. Die ersten Hausbesitzer haben nun Post von der Verwaltung bekommen. Ein Betroffener erzählt shz.de, was er nun tun will.