Thomas Friedrichsen (l.) und Bernd Biermann präsentieren vor der Wand mit den Fotos aus der vorherigen Ausstellung im Herrenhaus zwei Bilder der neuen Schau „Husum geht in die Luft“. Foto: Stefan Petersen up-down up-down Foto-Schau im Theo Husum von oben – 40 historische Luftbilder zeigen die städtebauliche Entwicklung seit 1920 Von Stefan Petersen | 01.05.2023, 13:01 Uhr

Einen Blick vom Flugzeug aus in die Vergangenheit der Storm-Stadt bietet die Ausstellung „Husum geht in die Luft“ der Gesellschaft für Stadtgeschichte, die von Dienstag, 2. Mai, an im Theo zu sehen ist.