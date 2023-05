Schottergärten sind in der Oberen Neustadt kaum zu übersehen. Foto: Robert Meyer up-down up-down Obere Neustadt Wie Husum den Kampf gegen Schottergärten aufnimmt Von Robert Meyer | 19.05.2023, 15:07 Uhr

Viel grau, kein grün: Schottergärten sind auch in Husum schon länger ein Aufreger - und gesetzlich auch nicht zulässig. Im Frühjahr kündigte die Stadtverwaltung an, gegen die „Gärten des Grauens“ vorzugehen. In der Oberen Neustadt bekommen die Betroffenen nun Post.