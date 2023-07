Die Feuerwehr löschte den Brand in der Straße Am Hasseldamm in Husum innerhalb von anderthalb Stunden. Foto: Julia Weilnböck up-down up-down Feuerwehr in Nordfriesland Sirenenalarm in Husum: Carport und Dachstuhl gerieten in Brand Von Julia Weilnböck | 21.07.2023, 18:11 Uhr

Sirenenalarm am Freitagabend, 21. Juli, in Husum. Die Feuerwehr wurde in die Straße Am Hasseldamm gerufen. Dort waren ein Carport sowie der Dachstuhl eines Anbaus in Brand geraten.