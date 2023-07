Gleich dreimal wurde am Wochenende in Husum eingebrochen. Foto: Philipp von Ditfurth /Symbolbild up-down up-down Polizei sucht Zeugen Husum: Einbrüche in Schule, Finanzamt und Berufsbildungswerk Von Husumer Nachrichten | 24.07.2023, 14:56 Uhr

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt in mehreren Einbrüchen, die sich am Wochenende in Husum ereignet haben.