Husum-Dreimühlen Acht Autos beschädigt: Polizei sucht jungen Mann Von Husumer Nachrichten | 12.12.2022, 16:02 Uhr

Ein junger Mann soll am Samstagabend acht parkende Autos in Husum-Dreimühlen beschädigt haben. So beschreibt die Polizei ihn: