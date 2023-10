Volksfest in der Storm-Stadt Kochshows, Musik, Meisterschaften: Das alles bieten die 26. Husumer Krabbentage Von Husumer Nachrichten | 08.10.2023, 09:04 Uhr Ein Klassiker auf dem Volksfest: die Krabbenpul-Meisterschaft. Foto: Peter Brandt up-down up-down

Am Wochenende vom 14. und 15. Oktober finden die Husumer Krabbentage statt. Beim Kochen auf der Bühne an der Schiffbrücke geht es in diesem Jahr fernöstlich zu.