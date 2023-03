In den vergangenen Tagen ist unter anderem ins Husumer Rathaus eingebrochen worden. Foto: Stefan Petersen up-down up-down Kripo sucht nach Zeugen Einbruchserie in Husum: Selbst das Rathaus ist dabei Von Husumer Nachrichten | 27.03.2023, 12:50 Uhr

Seit vergangenen Donnerstag sind Einbrecher in viele Gebäude in Husum eingebrochen – in ein Hotel, Geschäfte, Büroräume und das Rathaus.