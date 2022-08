Horst Bauer (SPD) wird im kommenden Jahr nicht mehr zur Kommunalwahl antreten. FOTO: Jonna Marlin Lausen up-down up-down Horst Bauer in Husum Versemmelte Großprojekte und die Angst vor Frust: Warum ein Lokalpolitiker nach 30 Jahren hinschmeißt Von Jonna Marlin Lausen | 04.08.2022, 17:04 Uhr

Der Sozialdemokrat Horst Bauer redet seit über 30 Jahren in der Husumer Stadtpolitik mit. Er polarisiert und hat klare Ansichten, was die Arbeit von Verwaltung und Politik angeht. Anstatt für den Bürgermeisterposten anzutreten, hängt Bauer die Kommunalpolitik jetzt aber an den Nagel.