Im Erlebnisbad Bredstedt kann weiterhin in 26 Grad warmes Wasser abgetaucht werden. FOTO: Volkert Bandixen up-down up-down Tönning, Bredstedt, Rantrum Um Energie zu sparen: Husumer Schwimmbad senkt Temperaturen deutlich – Freibäder nicht Von Yannik Burgemeister | 29.06.2022, 17:00 Uhr

Das Gas wird teurer: Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine bekommen jetzt auch Schwimmgäste in Husum zu spüren. Für Freibadbesucher in Nordfriesland ändert sich hingegen wenig – weil das Wasser auf kreative Weise beheizt wird.