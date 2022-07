Am Nachmittag zeigte das Thermometer der Husumer Stadtwerke 33 Grad an. FOTO: Annika Jensen up-down up-down Sommer 2022 in Nordfriesland Heißester Tag im Jahr: Wetterdienst vermeldet Hitze-Rekord für Nordfriesland Von Jonna Marlin Lausen | 22.07.2022, 14:51 Uhr | Update vor 26 Min.

Es kam mit Ansage: Nachdem es am Dienstag schon heiß war, kündigten Meteorologen für Mittwoch einen weiteren Temperatur-Anstieg an. Nun sind die offiziellen Daten da und auch in Nordfriesland wurden Rekorde geknackt.