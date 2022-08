Gymnasium mit Vorbildfunktion – jetzt auch in sportlicher Hinsicht: Die Hermann-Tast-Schule. FOTO: vb up-down up-down Sportförderung Nordfriesland Hermann-Tast-Schule in Husum wird „Partnerschule Talentförderung“ Von Husumer Nachrichten | 22.08.2022, 15:32 Uhr

Der Sport wird in Zukunft eine größere Rolle an der Hermann-Tast-Schule in Husum spielen. Zusammen mit 14 weiteren Schulen in Schleswig-Holstein ist sie nun Teil eines besonderen Talentförderungs-Netzwerks.