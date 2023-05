Heike Stiebler steht hinterm Tresen des Fritten Eck - ausgeschenkt wird künftig aber kein Bier aus Nordrhein-Westfalen, sondern aus dem hohen Norden. Foto: Robert Meyer up-down up-down Gastronomie in Husum Vom Freibad-Kiosk zum Stadt-Imbiss: Der Neustart der Heike Stiebler Von Robert Meyer | 11.05.2023, 10:50 Uhr

Viele Jahre betrieb Heike Stiebler einen Kiosk mit Imbiss am Schobüller Campingplatz. Weil der bekanntermaßen schloss, musste sich am Ende auch die Gastronomin ein neues Domizil suchen. Das hat sie gefunden - mitten in der Husumer Innenstadt.