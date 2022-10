Birte Laudien schildert Schwangeren gerne, wie sich die Lage des Kindes fühlen lässt, wo Füßchen gegen die Bauchdecke drücken. Das stärke die Beziehung zwischen beiden, macht sie klar. Foto: Birger Bahlo up-down up-down Hebamme in Nordfriesland Birte Laudien hört mitten im prallen Berufsleben auf: Das sind ihre Gründe Von Birger Bahlo | 15.10.2022, 10:11 Uhr

Mit dem Anstieg der Corona-Inzidenz in Nordfriesland nimmt die Nachfrage nach Hausgeburten deutlich zu. Doch es gibt in allen Bereichen nicht mehr genug Hebammen. Jetzt hört eine sehr erfahrene Hebamme auf – unter anderem wegen Kritik am Klinikbetrieb und der Überlastung der geburtshilflichen Stationen.