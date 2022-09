Die Hafenklappbrücke für die Autofahrer in Husum. Am Donnerstag, 22. September, wird sie zeitweise komplett gesperrt. Foto: Stadtverwaltung Husum up-down up-down Verkehr in Nordfriesland Hafenklappbücke in Husum zeitweise gesperrt Von Husumer Nachrichten | 20.09.2022, 17:16 Uhr

Weil Ventile im Steuerungsbereich ausgetauscht werden, müssen sich die Husumer Autofahrer auf Umwege in der Innenstadt einstellen. Die Hafenklappbrücke fällt in der Zeit der Reparatur am Donnerstag, 22. September, zeitweise aus.