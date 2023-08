Bauarbeiten am Kreishaus Husum Neubau der Kreisverwaltung Nordfriesland schreitet voran: Das ist der aktuelle Stand Von Robert Meyer | 28.08.2023, 15:15 Uhr Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen bei der Grundsteinlegung am Montag. Foto: Robert Meyer up-down up-down

Am Montag wurde in Husum der Grundstein für den Anbau des Kreishauses gelegt. Was ist geplant und befinden sich die Bauarbeiten im Zeitplan? Shz.de hat nachgefragt.