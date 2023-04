Mia rupft die Blätter vom Salat ab und zählt dabei, wie viele sie für ihre Gruppe braucht. Foto: Dania Isabell Martin up-down up-down Projekt klimafreundliche Ernährung Veggie-Burger: Wie Husumer Grundschüler Alternativen zum Fleisch kennenlernen Von Dania Isabell Martin | 01.04.2023, 17:01 Uhr

An einem Vormittag haben Drittklässler der Iven-Agßen-Schule in Husum gelernt, wie man Veggie-Burger zubereitet und in Zukunft vielleicht etwas mehr CO₂ sparen kann.