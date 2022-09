Foto: Silke Kurtz Fachverband Tischler Nord Fachverband Tischler Nord Von Husumer Nachrichten | 20.09.2022, 12:54 Uhr

Die schönsten Möbel der Tischlerjugend in Schleswig-Holstein und Hamburg sind im Theo-Center in Husum ausgestellt. Eine Jury sucht den Landessieger. Der kann im nächsten Jahr im Bundeswettbewerb in Hannover antreten.