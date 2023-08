Veranstaltung in Nordfriesland „Eineinhalb Stunden Gänsehaut“: Husum singt am Wochenende Von Hannah Biedermann | 29.08.2023, 13:21 Uhr Gute Stimmung und gemeinsames Singen, darum geht es in der Husumer Messe. Foto: Jörg Böh up-down up-down

Am Samstag, dem 2. September, findet in Husum eine besondere Veranstaltung statt. „Deine Stadt singt“ kommt für ein Mitsingkonzert ein fünftes Mal in der Messe. Shz.de hat mit dem Projektinitiator Sören Schröder über die Idee dahinter gesprochen.