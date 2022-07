Leeren sich auch in Husum am Wochenende die Geldautomaten? (Symbolbild) FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Streik in Geld- und Wertbranche Bald leere Geldautomaten in Husum? Bankkunden lassen sich von Verdi-Streik nicht beirren Von Annika Jensen | 01.07.2022, 17:34 Uhr

Die Mitarbeiter der Geld- und Wertdienste streiken bis Anfang kommender Woche. Von leeren Geldautomaten war am Freitag in Husum noch nichts zu spüren. Die Menschen bleiben gelassen. Ob das so bleibt?