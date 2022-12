Organist Kai Krakenberg (links) und der Orgelbauer Markus Eßer. Foto: Till Zimmermann up-down up-down St. Marien-Kirche Husum Geburtstagscheck zum Einjährigen: Visite bei der Klais-Orgel Von Till Zimmermann | 12.12.2022, 14:15 Uhr

Vor einem Jahr ist die neue Orgel in der St.-Marien-Kirche in Husum feierlich eingeweiht worden. Zum ersten Geburtstag wird sie gepflegt - und in einer besonderen Konzertreihe bespielt.