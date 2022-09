Höhe Mönkeweg riegelte die Husumer Feuerwehr die Straße Osterende komplett ab. In Höhe des Hauses Nr. 25 war ein Gasaustritt gemeldet worden. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Einsatz gegenüber vom Kloster Gas-Alarm am Osterende in Husum: So haben Feuerwehr und Stadtwerke reagiert Von Helmuth Möller | 21.09.2022, 20:04 Uhr

Gasaustritt in Husum in der Straße am Osterende in Höhe des Hauses Nr. 25. In der Straße war dort eine Leitung beschädigt worden.