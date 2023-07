Heinrich Thees aus Mildstedt hört Fußball am liebsten im Radio. Foto: Stephanie Kloster up-down up-down Fußball-WM der Frauen 2023 Am Montag startet das deutsche Team ins Turnier: Werden Nordfriesen vormittags zuschauen? Eine Umfrage in Husum Von Stephanie Kloster | 23.07.2023, 12:39 Uhr

Was denkt man in Husum über die Fußball-WM der Frauen? Besteht Interesse, wenn am 24. Juli um 10.30 Uhr das erste Spiel des deutschen Teams angepfiffen wird? Wir haben uns umgehört.