Bundeswehr in Husum Führungswechsel bei der Flugabwehrraketengruppe: Für den Neuen war das ein Traum Von Robert Meyer | 19.10.2023, 17:41 Uhr Oberstleutnant Bastian Matz bekommt die Truppenfahne der Flugabwehrraketengruppe 26 von Kommodore Alexander Zoklits überreicht. Foto: Bundeswehr up-down up-down

In bewegten Zeiten wechselt das Kommando in der Husumer Fliegerhorst-Kaserne: Oberstleutnant Bastian Matz steht nun an der Spitze der Flugabwehrraketengruppe 26.