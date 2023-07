Ruth Kircher will mit einem Forschungsteam herausfinden, wie Familien die Minderheitensprache weitergeben, um den Erhalt der Sprache zu sichern. Foto: ECMI up-down up-down Friesisch in Nordfriesland Forschung in Flensburg: Wie Friesisch an die nächste Generation weitergegeben wird Von Husumer Nachrichten | 10.07.2023, 14:51 Uhr

Welche Ressourcen werden benötigt, damit Familien das Friesische an die nächste Generation weitergeben? Das wird nun am Europäischen Zentrum für Minderheitenfragen in Flensburg erforscht.