Die Schüler und Lehrer der Gemeinschaftsschule zeigen beim Friesen-Hero, wie es um ihre sportliche Ausdauer bestellt ist. FOTO: Archivbild: Helmuth Möller up-down up-down Veranstaltung der Gemeinschaftsschule Friesen-Hero 2022: Spektakuläre Pläne in Mildstedt Von Helmuth Möller | 26.06.2022, 14:46 Uhr

So ein Schul-Event gibt es in Deutschland nur einmal, sind sich die Organisatoren sicher: In Mildstedt geht am 29. Juni die Veranstaltung Friesen-Hero 2022 über die Bühne. Das ist geplant.