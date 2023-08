„Nicht so doll kippeln, einmal das Segel aufmachen und krängen“, ruft Trainer Torge Erichsen. Die Sonne scheint über Friedrichstadt, ein leichter Wind bläst, bestes Segelwetter. Auf der Treene flitzen rund zwanzig Kinder in kleinen Segelbooten, genannt Optimisten, um Bojen herum. Für eine Woche sind sie Teil des Opti-Lagers Friedrichstadt, das in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiert.

„Eigentlich gibt es das Opti-Lager schon 52 Jahre, aber wegen Corona mussten wir zwei Jahre pausieren“, sagt Lars Brauns. Zusammen mit Torsten Schumacher und Mathias Huß sitzt er im Vereinsheim des Segelclubs Friedrichstadt. Trophäen stehen herum, Wasser glitzert durch das Fenster. Die drei langjährigen Vereinsmitglieder übernehmen die Wettbewerbsbetreuung im Camp. „Wir sind hier ein eingespieltes Team.“

Lars Brauns, Mathias Huß und Torsten Schumacher sind Teil des Betreuerteams (von l. nach r.). Foto: Marc Dimpfel

Auf Optimisten lernt man Segeln

Optimisten sind Einsteigerboote. Der Name ist keiner Lebenseinstellung entsprungen, sondern leitet sich vom „Optimist“-Segelclub aus Florida ab. In den 1940er-Jahren entwickelte ein Mitglied des Vereins ein Boot speziell für Kinder. Sie sind leicht zu steuern und praktisch unsinkbar, fast alle Profis machen auf Optimisten ihre ersten Schritte, bis sie dann im Teenageralter herauswachsen.

„Manche, die hier im Camp waren, sind später bei Deutschen Meisterschaften und sogar Olympia mitgefahren“, sagt Schumacher. In diesem Jahr verbringen 56 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren hier die letzte Woche ihrer Sommerferien. Je nach Können werden sie in drei Gruppen eingeteilt, Theorie- und Praxisunterricht wechseln sich ab. Abends steht Freizeitprogramm auf dem Plan. Die Nachwuchs-Segler zelten unmittelbar am Flussufer und werden rund um die Uhr beaufsichtigt.

Optimisten segeln auf der Treene um die Wette. Foto: Marc Dimpfel

Auf der Treene liefert sich die Gruppe der „Profis“ ein Wettrennen. Eine Regatta umspannt die Campwoche, der oder die Beste gewinnt am Ende einen Pokal. „Wir haben auch noch einen zweiten Pokal für das beste Mädchen, aber inzwischen sind die Mädchen oft besser als die Jungs“, sagt Schumacher.

„Die haben Biss“

Die zehnjährige Güda aus Eckernförde fährt durch das Ziel, sie hat in dieser Runde den zweiten Platz gemacht. Güda segelt seit sechs Jahren, beim Optimisten-Camp ist sie das zweite Mal dabei. „Letztes Jahr hat mein Bruder gewonnen, diesmal will ich Erste werden“, sagt sie. „Die Kids sind zum Teil schon Wettkampferfahren, die haben Biss“, sagt Trainer Erichsen.

Auch Lina Borggräfe schipperte als Kind in Friedrichstadt auf Optimisten, vor zwei Wochen fuhr sie mit bei der Seesegel-WM vor Kiel. Seit zehn Jahren trainiert sie den Nachwuchs im Camp. „Das Revier hier ist cool. Viele Kinder kommen jedes Jahr wieder, da merkt man die Fortschritte.“

Währen die Fortgeschrittenen ihre Optimisten in selbstsicherer Lässigkeit umherkurven, übt die Anfänger-Gruppe etwas abseits. Später werden alle zusammen essen, nach Trainingsschluss wollen sie mit Tretbooten auf den Friedrichstädter Grachten schippern. „Man lernt sich hier kennen, später trifft man sich dann oft auf Wettbewerben wieder“, sagt Trainer Erichsen. Und Betreuer Schumacher sagt: „Das Opti-Camp ist bekannt unter Seglern. Das hat einfach Tradition.“