Ein Feuerwehrmann löscht das stark qualmende Auto am Bahnhof in Friedrichstadt ab. Foto: Feuerwehr Friedrichstadt

Feuerwehreinsatz in NF 2023 Friedrichstadt: Auto am Bahnhof geht in Flammen auf Von Helmuth Möller | 25.01.2023, 15:00 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen, 25. Januar, ist am Bahnhof in Friedrichstadt ein Handwerker-Auto in Flammen aufgegangen. Die Arbeiter hatten großes Glück. Das Feuer brach aus, als sie gerade das Fahrzeug verlassen hatten.