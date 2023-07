Die Spitze der AfD-Fraktion in der konstituierenden Sitzung des Kreistages Nordfriesland: Vorsitzender Kurt Kleinschmidt (im Vordergrund, rechts) und sein Stellvertreter Andrej Clasen (links daneben). Foto: Michael Staudt up-down up-down Parteichef rudert wieder zurück Nach Merz‘ Aussage zur AfD: Das sagt die CDU in Nordfriesland Von Hagen Wohlfahrt | 24.07.2023, 18:08 Uhr

Eine Äußerung von CDU-Chef Friedrich Merz in einem ZDF-Interview zum Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene ist an diesem Montag das innenpolitische Thema Nummer eins in Deutschland. Anlass genug für shz.de, bei den Christdemokraten in Nordfriesland nachzufragen.