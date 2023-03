Erleben Frauen und deren Kinder häusliche Gewalt, sind sie vielfach auf den Schutz von Frauenhäusern angewiesen. Foto: dpa up-down up-down Gewalt gegen Frauen in NF Frauenhaus-Immobilien in Husum zu teuer: Kommt jetzt ein Neubau? Von Nils Leifeld | 15.03.2023, 18:57 Uhr

Viele Frauenhäuser in Schleswig-Holstein sind überfüllt. Um den Bedarf in Nordfriesland zu decken, soll ein Frauenhaus in Husum entstehen. Weil eine passende Immobilie bislang nicht gefunden werden konnte, wird nun über einen Neubau nachgedacht.