Neuer Anbau So sieht es aus, wenn das Finanzamt Nordfriesland umzieht Von Lisa Bohlander | 04.10.2023, 12:53 Uhr Heiko Recknagel, Leiter des Finanzamtes Nordfriesland, zwischen Umzugskartons. Foto: Lisa Bohlander up-down up-down

Der wohl größte Umzug Nordfrieslands ist angelaufen: In den kommenden Wochen zieht ein Teil des Finanzamts in den neuen Anbau in der Herzog-Adolf-Straße. Wir waren am ersten Tag dabei.